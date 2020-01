Cantieri, code fino a 7 chilometri in A7, A10, A12 e A26

Liguria di nuovo paralizzata. Inoltre, da stasera, nuovi cantieri e chiusure per la rimozione delle barriere anti rumore

A7: coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A10: coda di 7 km tra Albisola e Varazze per lavori e coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A12: coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori

A26: coda di 7 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Vengono inoltre aperti nuovi cantieri

Per interventi di manutenzione, dal stasera nuovi cantieri e nuove chiusure

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, con orario 20:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, con orario 20:00-6:00, per chi proviene da Milano/Serravalle, sarà chiuso l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno.

In alternativa, si dovrà proseguire sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa, per proseguire fino all’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno.

