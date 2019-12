Spray urticanti, stop anche nell’area del Porto Antico

Anche all’Expo banditi come a de Ferrari dove si terranno i concerti della serata finale del Tricapodanno

In previsione di un grande afflusso di partecipanti ai festeggiamenti per il Capodanno 2020 e nel richiamare tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza, è stata ampliata a tutto il Porto Antico l’area nella quale

dalle ore 19 dei giorno 31 dicembre 2019 fino al termine dello spettacolo, viene vietata la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Suddetti spray, se detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia.

Restano invariate le altre misure di sicurezza, che vietano anche per piazza De Ferrari, dalle ore 19 del 31 dicembre fino al termine dello spettacolo, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante (che, qualora detenuti, dovranno essere consegnati al punto di raccolta appositamente istituito in via Petrarca).

L’inosservanza di queste regole, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore. È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

