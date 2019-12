Capodanno coi mezzi pubblici, si può fare. Ecco come

Per agevolare i cittadini nel raggiungere il centro città e partecipare ai festeggiamenti di fine anno nella notte di San Silvestro, Comune di Genova e Amt hanno previsto una serie di servizi straordinari

La metropolitana sarà aperta per tutta la notte, unica limitazione sarà la chiusura della stazione metro di De Ferrari prevista dalle ore 20.00 fino al termine degli spettacoli in piazza De Ferrari, come disposto dalle Autorità competenti. La metropolitana sarà regolarmente in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole e il centro si potrà raggiungere utilizzando le altre fermate della sotteranea limitrofe a piazza De Ferrari: Sarzano, San Giorgio e Brignole, nonché la rete bus di superficie.

E’ poi previsto il collegamento bus con le direttrici principali fino alle ore 4.00 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante e la Valbisagno; da via Gramsci/Darsena partiranno bus speciali diretti verso il Ponente e la Valpolcevera.

L’ascensore di Castelletto Levante resterà aperto fino alle ore 3.00 del mattino.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...