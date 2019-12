Gallerie come piscine, cascate dalle volte in A26, A12 e A7 – IL VIDEO

Nonostante le piogge si siano interrotte diversi giorni fa, l’acqua continua a cadere in diverse gallerie. Autostrade è a conoscenza della cosa, tanto che la segnala sulla proprio pagina. Ma fino ad ora non è intervenuta per riparare i guasti ed impedire che succeda la stessa cosa della galleria della A26 dove ieri è caduto un pezzo della volta

Il luogo del crollo di ieri sulla mappa di Autostrade e segnato dove da alcuni giorni era segnalata una perdita d’acqua.

Un’altra perdita è segnalata da giorni sulla A12, sempre in una galleria.

Un altra perdita è stata da noi constatata in A7 domenica scorsa e c’è ancora.

Che sia ancora in atto ce lo conferma il video che ci ha inviato ora una lettrice: <Abbiamo preso autostrada ora a Genova Est – racconta – nella prima galleria, verso Bolzaneto, autostrade segnala allagamenti ed effettivamente ci sono. Sono almeno 15 giorni che non piove. La stessa cosa accade nella galleria prima dello svincolo con Bolzaneto. Ci chiediamo come sia possibile>.

Ieri, il tassista e consigliere di Municipio Medio Levante della Lega Andrea Ferrari ci segnalava la stessa situazione in A12, nei punti segnalati sopra.

