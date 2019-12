Botti di Capodanno, ecco come difendere i nostri amici a quattro zampe

I consigli dell’associazione Italiana Difesa animali e ambiente per minimizzare i rischi e la paura di cani e gatti

Anche questo Capodanno c’è preoccupazione, oltre che per le persone anziani o disabili che potrebbero spaventarsi, anche per gli animali che possono soffrire particolarmente la continua esplosione di fuochi d’artificio e petardi. Mentre molti comuni, anche in Liguria (Genova compresa), hanno imposto severe limitazioni all’utilizzo di materiale pirotecnico, l’Aidaa (Associazione Italiana Difesa animali e ambiente) ha preparato un vademecum per i possessori di cani e gatti, per minimizzare le conseguenze dei botti.

I CONSIGLI PER I CANI

Non mostrarsi troppo protettivi, alimenta le loro paure

Tenerli in appartamento, meglio se in una stanza in penombra e lontana dai rumori

Minimizzare l’impatto dei botti accendendo la musica

Non tenerli legati alla catena potrebbero strozzarsi

Passeggiare con il cane saldamento al guinzaglio, facendo attenzione per i cani anziani e cardiopatici

Assicurarsi per tempo che siano facilmente identificabili con microchip, tatuaggio e medaglietta

Se lanimale vi sfugge di mano cercatelo nei canili e comunicate la scomparsa presentando denuncia di smarrimento ai vigili, carabinieri o polizia, avvisate le associazioni animaliste e i siti internet che si occupano di cani scomparsi

Non rafforzare la loro paura dei botti agitandovi

I CONSIGLI PER I GATTI

Non guardarli negli occhi, potrebbero diventare aggressivi

Manifestare indifferenza accendendo musica o tv

Non lasciarli soli in giardino ed in balcone in quanto potrebbero farsi male, scappare o buttarsi di sotto

Preparargli un rifugio alternativo già individuato magari sotto il letto

Anticipare lorario dei bisogni e nei casi più gravi chiedere al veterinario di fiducia un blando sedativo per tranquillizzarli

Assicurarsi per tempo che siano identificabili per microchip o tatuaggio

Se il gatto scompare cercarlo subito in zona, potrebbe essersi nascosto poco distante da casa e preparare una locandina con foto e numeri telefonici, affiggerla vicino a casa e diffonderla via internet sui siti animalisti

