Bando per tre posti di agente di polizia locale a Serra Riccò e Mignanego

È disponibile sul portale Amministrazione trasparente la documentazione relativa al bando di concorso per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di complessivi tre posti di Istruttore di Vigilanza – agente di polizia municipale – Cat. C1, presso i Comuni di Serra Riccò e Mignanego, come di seguito specificato:

1) presso Comune di Serra Riccò: due posti a tempo pieno e indeterminato; 2) presso comune di Mignanego: un posto a tempo pieno e indeterminato.

Per scaricare il bando e il modello di domanda di partecipazione, consultare la pagina di Amministrazione trasparente cliccando qui.

Annunci

