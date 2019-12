Aereo Volotea da Torino fa scalo su Genova in stato di allarme

Lo stato di allarme è meno grave di quello di emergenza e non comporta l’immediato pericolo. L’equipaggio ha comunque scelto di atterrare cautelativamente al “Colombo” dove i passeggeri saranno nuovamente imbarcati per Napoli

L’aereo Volotea 1725 decollato da Torino e diretto a Napoli di questa sera è stato dirottato su Genova per problemi tecnici. Nessuna emergenza immediata, ma il comandante ha preferito applicare la massima cautela scendendo al “Cristoforo Colombo” dove i passeggeri sono stati accolti dal personale dello scalo in attesa dell’aeromobile della stessa compagnia che arriverà nella nostra città per consentire loro di proseguire verso la destinazione. Partirà prima delle 22.

