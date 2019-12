Stanotte (la notte tra il 30 e il 31 dicembre) per i lavori di sulle barriere antirumore

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova.

In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...