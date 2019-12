Un’altra ambulanza bloccata dal posteggio selvaggio sulle alture – IL VIDEO

Stavolta a rimanere bloccata, tra via Ischia a via Fracchia, a Oregina, è stata un’ambulanza dei Volontari del Soccorso Fiumara, associata alla Misericordia. I volontari hanno segnalato il caso alla capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorella Fontana che presenterà un’interpellanza in consiglio comunale a seguito dei ripetuti stop ai mezzi di soccorso in zona

Se dovesse intervenire un camion dei pompieri, l’eventuale incendio potrebbe trasformarsi in una strage. Per pura fortuna il soccorso di questo pomeriggio era in codice verde, come quello dell’altro giorno nella vicina via Gaeta. In caso di codice rosso, la perdita di tempo causata dalle auto posteggiate senza rispettare la segnaletica potrebbe significare la morte del malato prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’ambulanza si è dovuta fermare a 150 metri dall’abitazione per il posteggio selvaggio delle auto in divieto. Il malato è stato portato a spalle dai militi che poi hanno dovuto fare segnalazioni per permettere al mezzo di soccorso di scendere in contromano perché l’ambulanza non poteva proseguire (la via è a senso unico), a tutto rischio dell’autista.

<Non è più possibile continuare così, a ogni soccorso è una roulette russa – dice Lorella Fontana -. Bisogna trovare una soluzione prima che qualcuno ci rimetta la vita. Non è nemmeno pensabile che i volontari si accollino ogni volta il rischio di percorrere strade in senso vietato o si facciano carico di soccorsi da fare “a braccia”>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...