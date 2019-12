Milleproroghe “vuoto” per la Liguria, i sindacati insorgono

Cgil: <Il governo deve garantire le risorse necessarie ad affrontare i disagi conseguenti al crollo>

Cisl: <O si corregge il tiro o la situazione diventa molto preoccupante>

Uil: <Senza integrazioni sarà necessario avviare una campagna di sensibilizzazione e mobilitazioni>

Dopo le interpretazioni di parte e di partito del contenuto del decreto Milleproroghe i sindacati liguri hanno perso la pazienza. Con tre comunicati distinti, alla spicciolata, con termini diversi ma stessa finalità, Cgil, Cisl e Uil della Liguria chiedono che per la regione ci siano iniziative concrete. Ieri il Pd ligure aveva fatto sapere che <Nel Milleproroghe c’è tutto>, ma, evidentemente, i sindacati sono scettici

Federico Vesigna, segretario generale Cgil Liguria

In questo ultimo scorcio di 2019 il clima da campagna elettorale ormai la fa da padrone. È tutto un botta e risposta che non ci fa capire dove sta la ragione e soprattutto impedisce di guardare con serietà a quello che ci sarebbe davvero bisogno di fare, magari remando tutti dalla stessa parte, nell’interesse della Liguria. Una discussione alla luce del sole sulle proroghe del decreto Genova non è mai stata fatta e così è alto il rischio delle strumentalizzazioni di parte. Senza alcun dubbio, nello spirito del decreto Genova, il governo deve garantire le risorse necessarie ad affrontare i disagi conseguenti al crollo fintantoché il ponte non sia nuovamente percorribile. Vale per le assunzioni e vale per le risorse a potenziamento del trasporto pubblico. Ma dopo i disagi di questi giorni sulle autostrade del ponente ligure vale ancora di più per tutto il settore dell’autotrasporto su cui si scaricano i maggiori costi del disastro Liguria. Giusto allungare i termini per usufruire degli ammortizzatori sociali ma come parti sociali abbiamo ufficialmente chiesto che quanto non speso dei 30 milioni previsti nel decreto Genova possa essere utilizzato per sostenere investimenti nell’area di crisi non complessa della Valpolcevera. E poi non c’è nulla per incentivare il trasporto su ferrovia, vero handicap del nostro sistema produttivo a partire da quello portuale. Passata la sbornia polemica da ultimo dell’anno sarà fondamentale lavorare tutti insieme per correggere il milleproroghe in fase di conversione in legge ed evitare ulteriori elementi di penalizzazione per una regione fin troppo martoriata come la nostra.

Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria

Milleproroghe ‘vuoto” per la Liguria, se fosse vero sarebbe una beffa. Apprendiamo da una nota del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – dice Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria – che nel decreto Milleproroghe sarebbero previsti solo 2 mesi di proroga per i lavoratori a tempo determinato assunti per l’emergenza del crollo del ponte. Inoltre, che non sarebbe stato autorizzato l’utilizzo dei fondi residui per aiutare i lavoratori delle aree di crisi, che sarebbe stata stata bloccata la cassa integrazione e che quindi i lavoratori che oggi ne usufruiscono resterebbero senza alcun ammortizzatore. In più, che non sarebbero finanziati i trasporti alternativi per i servizi aggiuntivi anche per gli studenti dell’entroterra e che non ci sarebbe alcuna autorizzazione per utilizzare residui per i risarcimenti alle imprese. Se tutto questo fosse vero, sarebbe un guaio grosso per la Liguria, che si aggiungerebbe alla paralisi della viabilità per le vecchie carenze delle infrastrutture e per i nuovi cantieri stradali aperti per i controlli chiesti dalla Procura. Una situazione simile non sarebbe accettabile e testimonierebbe il disimpegno del Governo dalla soluzione dei gravi problemi del nostro territorio: una posizione irresponsabile nei confronti dei lavoratori, dei cittadini, del porto, delle imprese, dell’intero territorio regionale. Noi speriamo che una più attenta rilettura del provvedimento ed eventuali integrazioni correggano il tiro. In caso contrario la situazione sarebbe molto preoccupante.

Mario Ghini, segretario generale Uil Genova e Liguria

Archiviato il milleproroghe dobbiamo lavorare tutti insieme per ricostruire la Liguria. Il decreto milleproroghe, diversamente da quanto annunciato da alcuni nelle scorse settimane, non si occupa della Liguria, quindi è necessario mettere in campo iniziative di mobilitazione alle quali dobbiamo lavorare tutti per rimettere in piedi questa regione martoriata. Ormai il ponte non è più l’emergenza ma è la Liguria la vera emergenza: servono investimenti in infrastrutture, partendo dal mettere in sicurezza quel che rimane. È urgente avviare un piano straordinario di interventi su trasporti stradali e ferroviari mettere in sicurezza le città, non solo dalle allerte metereologiche, ma anche dalle mareggiate, insomma bisogna smetterla di dare la colpa a questo o a quello schieramento ma rimboccarci le maniche, pancia a terra, per trovare tutti insieme le soluzioni, a partire dal PD e dal M5S che in questo momento sono al governo del Paese. Se non sarà così a partire dai prossimi giorni sarà necessario avviare una campagna di sensibilizzazione e mobilitazioni per dare un futuro alla Liguria e ai liguri.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...