Conte: “Per noi i 43 morti del Morandi rivendicano giustizia”

Lo ha detto nella conferenza stampa di fine anno annunciando che l’istruttoria sulle concessioni è in ritardo, ma in dirittura finale. Annunciati i nomi di due nuovi ministri: Azzolina (M5S) alla scuola e il rettore Manfredi all’Università

<Per noi i 43 morti del Ponte Morandi rivendicano giustizia. Relazioni che attestano una manutenzione insufficiente non ci lasciano indifferenti. Non vogliamo fare sconti a nessun privato, noi vogliamo tutelare il pubblico>. Così il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.

<Per quanto riguarda le concessioni autostradali – ha aggiunto – confidavo di poter completare l’istruttoria entro questo mese, ci sarà uno slittamento ma siamo in dirittura finale. Con massima serenità concluderemo questo procedimento che è impegnativo, non ci chiamate incerti. Lo porteremo a termine con rigore>.

Conte ha anche annunciato due nuovi ministri dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti. Lucia Azzolina (M5S) alla scuola mentre Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei rettori, andrà invece all’Università e alla Ricerca. Manfredi è rettore dell’Università Federico II di Napoli.

