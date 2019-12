Chi parte da Masone e va a ponente rimane incolonnato fino a Genova e poi fino ad Arenzano. Code anche in direzione opposta. File di auto anche in A7

A7: coda tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori

A26; coda di 6 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori, a cui, per chi gira a ponente, si aggiugono le code sulla A10 in direzione Savona.

Foto di Mattia da Ovada

