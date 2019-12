Via dei Mille, ciclista investe pedone e scappa

È successo alle 9:45 a Quarto, ma la polizia locale lo ha scoperto solo quando la vittima ha finito le visite al pronto soccorso perché, essendo un incidente anomalo, sul posto nessuno ha pensato a chiamarla. Le responsabilità per i ciclisti, è bene ricordare, sono le stesse che hanno gli automobilisti

Il pedone è stato travolto in via dei Mille, poi si è allontanato pedalando velocemente. Sul posto, per raccogliere le testimonianze del ferito e raccogliere elementi utili a rintracciare il responsabile di investimento e fuga, è arrivata una pattuglia del reparto Infortunistica della polizia locale che ora indaga anche attraverso le immagini delle telecamere, Certo, le bici non hanno targa, ma ci sono altri elementi che possono condurre al responsabile.

