Svuotati e ripuliti nella notte i contenitori di via Garello

Ieri i cittadini hanno segnalato che i contenitori Amiu di via Garello, a Cerosa, erano stracolmi e maleodoranti. Nella notte, Amiu li ha svuotati e ripuliti. Lo rende noto l’assessore all’igiene urbana Matteo Campora

Ieri, a seguito della nostra prima segnalazione, sono state molte molte le fotografie che sono arrivate in redazione. Non tutti i quartieri sono nella stessa condizione. Le zone più problematiche sono la Val Polcevera, il centro Ovest e la bassa Val Bisagno mentre nelle altre zone il problema si riduce alla raccolta della plastica e della carta, meno puntuale delle altre. In particolare c’è preoccupazione per i contenitori della carta che, pieni, in questi giorni in cui spesso vengono sparati borbotti, e rappresentano un possibile rischio.





È evidente che qualche problema c’è stato, pare soprattutto relativo ai mezzi a disposizione. Sembra che i mezzi, alcuni dei quali sono in riparazione, non riescano a coprire tutte le esigenze. Nel Ponente, ad esempio, dopo una fase di criticità avvenuta nei giorni scorsi, la situazione è stat recuperata e ormai è normalizzata quasi del tutto.

A chiedere di risolvere la situazione, oltre ai presidenti dei municipi Valpolcevera è Bassa Valbisagno, rispettivamente Federico Romeo e Massimo Ferrante, erano stati due capogruppo in consiglio comunale, quelle di Lega e del PD, rispettivamente Lorella Fontana e Cristina Lodi.

<I camion e i mezzi a disposizione sono al lavoro per raccogliere i rifiuti differenziati e indifferenziati in tutta la città – aveva fatto sapere Amiu -. E saranno al lavoro anche durante i giorni di festività. Il periodo natalizio è risaputo essere il momento di massima produzione di rifiuti, per questo Amiu garantisce e garantirà il totale impegno nella raccolta>.

