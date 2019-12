Count Basie, fine settimana a ritmo di jazz e di blues

Venerdì e sabato 27 e 28 dicembre al jazz club di vico Tana

Venerdì 27 Dicembre, ore 22.00 – Ingresso libero + tessera Arci

Enjoy the Blues – Dany Franchi Trio + Jam Session Blues

Dany Franchi – Chitarra, Voce

Rodrigo Brito – Armonica, Basso

Matteo Leoncini – Batteria

Concerto blues di apertura e a seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle “amicizie musicali” da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Sabato 28 Dicembre, ore 22,00 – Ingresso 12€ + tessera Arci

SABATO JAZZ: The Broadway Songbook – Alan Farrington Trio

Alan Farrington – Voce

Gianluca Tagliazucchi – Pianoforte

Aldo Zunino – Contrabbasso

Cantante di origini britanniche, dalla vocalità prorompente, dal timbro roco e potente e dal timing puntuale e sicuro, Alan Farrington annovera numerose esperienze nel campo della musica jazz e del rhythm & blues, di cui è uno dei maggiori specialisti in Italia.

Al Count Basie Jazz Club sarà possibile ascoltarlo in un variegato programma di celebri evergreens della canzone americana con autori come Porter, Gershwin e Rodgers. Sarà accompagnato da una solida sezione ritmica comprendente Gianluca Tagliazucchi e Aldo Zunino.

