Vigilia di Natale con “rumenta”: situazione compromessa dall’inizio di dicembre

Pare che il problema sia la condizione compromessa dei mezzi con lo sbraccio laterale che servono a sollevare i cassonetti

A segnalare la situazione a San Fruttuoso è Giuseppe Grasso, autore della foto, ma la situazione è identica in molti quartieri. San Teodoro, ad esempio, ma in genere tutti i quartieri collinari e quelli non centrali.

In parte il problema è da attribuire ai cittadini maleducati, ma spesso i sacchetti vengono lasciati fuori dai cassonetti perché questi sono pieni. Dall’inizio di dicembre la situazione è questa e gli interventi, che ci sono stati in giro per i quartieri, non sono bastati a migliorarla. L’impressione è che la raccolta sia diventata sporadica anche per quanto riguarda la differenziata.

Cosa succederà domani, nel giorno in cui i genovesi producono e conferiscono più spazzatura che negli altri giorni dell’anno? Nelle strade collinari sono stati eliminati molti contenitori e va’ da sé che gli altri si riempiano molto più in fretta. Da qualche settimana la scarsa frequenza del ritiro ha creato parecchie situazioni come quella che vedete nella foto.

Si sussurra che il problema sia legato a problemi dei mezzi che hanno lo sbraccio laterale che serve per sollevare i cassonetti su strada.

