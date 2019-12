Incidente nella notte di Natale, feriti anche due adolescenti. Una è in codice rosso

Il guidatore ha perso il controllo dell’auto. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Tutta la famiglia in ospedale al San Martino. Il più giovane, di 12 anni, al Gaslini

Il guidatore ha perso il controllo dell’auto, che è andata a sbattere poco prima delle 2 del mattino in via Fiorenzo Semini, a San Quirico. Quattro i feriti: una coppia di quarantacinquenni e i figli: un maschio di 12 e una femmina di 14 anni. Ad avere la peggio è stata la ragazza che è finita in codice rosso al San Martino. Non è, comunque, in pericolo di vita. Il fratello è stato trasportato in codice giallo al Gaslini. I soccorsi, inviati dal 118 che è intervenuto anche con un’auto medica, hanno anche trasportato i genitori al San Martino in codice giallo, di media gravità

Sul posto la polizia locale del turno notturno e una pattuglia del reparto Infortunistica per i rilievi.

