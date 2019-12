Un sondaggio islandese per il nome di mamma orca: Zena o Blue Jeans?

L’associazione no profit Orca Guardians Iceland che aveva monitorato in islanda le oche “nomadi” che ora scorrazzano nel golfo ligure ha lanciato il sondaggio. Per ora, con oltre 2 mila voti, sta vincendo ampiamente il nome “Zena”. Potete votare anche voi

Un nome genovese per la femmina di orca SN114: <Ci hanno contattato molte persone che hanno chiesto se potesse esserci un nome dato alla femmina SN114 – dicono gli Orca Guardians Iceland. Sia i membri del pubblico sia i ricercatori hanno proposto due nomi. Siamo più che felici di lasciare che il pubblico decida, qual è il migliore!>.

La onlus spiega anche l’origine dei nomi a chi genovese non è: <Zena è il nome di Genova nel dialetto genovese locale. “Blue Jean” sono i famosi pantaloni informali che vengono utilizzati in tutto il mondo. Erano così chiamati a metà del 1500 perché avevano il colore dell’acqua di Genova, “blue de Gênes”>.

