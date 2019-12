Fila di camion letteralmente fermi che va a incidere pesantemente sul traffico cittadino

Rallentamenti sull’asse da uscita casello autostradale Genova Ovest – Elicoidale – Albertazzi per incolonnamento autoarticolati in attesa ingresso Varco portuale San Benigno. Ne dà notizia la polizia locale.

Situazione in via di normalizzazione nella viabilità afferente agli accessi ai varchi Messina – Derna (Guido Rossa – Acri).

Foto di Enrico Raffo

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...