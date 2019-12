Investe un pedone con un quad e scappa, ritrovato in coma etilico

La polizia locale lo ha denunciato per lesioni stradali e il magistrati ne ha disposto il ricovero coatto. È successo a Pontedecimo. Altro investimento di pedone da parte di un ubriaco (e altra denuncia) in piazza Montano

Investe un pedone con un quad e si dà alla fuga. È successo poco dopo le 21 in via Val d’Astico, a Pontedecimo. Il pedone è stato soccorso dal 118 e portato al Villa Scassi in codice giallo mentre il guidatore è stato trovato dalla polizia locale poco distante, nella casa dei genitori, in stato di coma etilico acuto. Il magistrato ne ha disposto il ricovero presso una struttura sanitaria in trattamento sanitario obbligatorio. Il veicolo è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato per lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza.

Un altro investimento di pedone è avvenuto ieri alle 19:45 in piazza Montano. Anche in questo caso il guidatore era ubriaco, con una concentrazione di alcol nel sangue nella fascia più alta prevista dalla legge. Per questo anche per lui è scattata la denuncia per lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza.

