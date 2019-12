Meteo Limet: vento e mareggiate, ma col sole, che resterà anche a Natale

Meteo Genova: rinforzo anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, con promontorio a ridosso della penisola su cui scivolano correnti più secche. Sulla nostra regione ne consegue un inizio di settimana stabile e soleggiato.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 23 dicembre 2019

Avvisi: Per venti ancora forti occidentali. Specie al largo in mattinata con residua burrasca. Mare da molto mosso ad agitato, in particolare al largo.

Cielo e Fenomeni: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione per l’intera giornata.

Venti: Da ovest nord-ovest con tendenza a piegare maggiormente dai quadranti settentrionali sotto costa risultando tesi o localmente forti. Forti occidentali al largo, localmente ancora di burrasca in mattinata.

Mari: Molto mosso. Agitato al largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo le minime. Stazionarie o in lieve aumento le massime.

Costa: min +7/+12°C, max: +14/16°C.

Interno: min +2/+9°C, max: +9/+13°C.





Per Natale il previsore Limet annuncia tempo stabile ed in prevalenza soleggiato su tutta la regione

