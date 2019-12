La furia del mare investe auto e pedoni. Passanti gettati a terra – IL VIDEO

Danni sulla costa a Levante. Nell’impressionante video: i veicoli e i pedoni investiti e gettati a terra dalla furia delle onde sulla strada tra Quinto e Nervi. Danni anche a Sturla e Boccadasse).









È importante ricordare che sono oggi attivi, per tutta la giornata, gli avvisi per il vento forte e le mareggiate.

A seguito dell’avviso per vento di burrasca forte emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria per la zona B (Comune di Genova), per l’intera giornata di lunedì 23 dicembre saranno in vigore le Ordinanze Sindacali n. 09/2016 e n. 60/2016, che prevedono:

• Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”;

• Chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali;

• Chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio comunale.



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...