Da De Ferrari la marcia dei Babbi Natale per il Gaslini

Terza edizione della Camminata dei Babbi Natale organizzata dall’associazione My Trekking in collaborazione col Comune, con il patrocinio dell’ospedale pediatrico e con l’ausilio dell’Associazione Vigili del Fuoco

Foto Antonio De Marco

Un’iniziativa benefica: per ogni partecipante saranno infatti devoluti 7 euro a favore del reparto di trapianto di midollo osseo dell’ospedale pediatrico genovese. SONO INTERVENUTE 1.500 PERSONE

Il gruppo Genova Mtb Sant’Eusebio

Per la prima volta, una delegazione di 100 Babbi Natale di My Trekking è stata presente nei viali del Gaslini a partire dalle 8.30 e, dopo aver salutato i piccoli ricoverati, ha raggiunto piazza De Ferrari per partecipare alla Camminata dei Babbi Natale.

Da De Ferrari, la sfilata percorrerò via Garibaldi, il Porto Antico, via San Lorenzo e i caruggi della città vecchia. Un corteo lungo tre chilometri, con intrattenimento musicale natalizio, foto di gruppo e una speciale consegna di cioccolato in concomitanza dell’arrivo del Palio Remiero di Genova, per suggellare il gemellaggio tra due tra gli appuntamenti tradizionali delle festività.

L’evento si concluderà intorno alle 12.30 nel villaggio mercatale in piazza De Ferrari, con un dolce ristoro natalizio offerto dalle aziende partner del progetto.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...