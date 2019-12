Atmosfere di Natale a Fontanegli, inaugurata la 29ª mostra dei presepi

Martedì 24 dicembre, Al termine della messa di mezzanotte, l’Unione Sportiva Fontanegli ’74 farà i suoi auguri a tutti offrendo come da consuetudine pandoro e cioccolata calda e vin brulé

L’Unione Sportiva Fontanegli ’74 ha organizzato un’iniziativa patrocinata dal Municipio IV Media Val Bisagno: “Atmosfere di Natale“. Oggi pomeriggio alle 15 da villa Mameli è partito il corteo con figuranti in costume del seicento e la banda di San Fruttuoso. Il corteo ha proseguito in via Fontanegli e via Spallarossa fino a giungere sul piazzale dell’oratorio di San Giacinto dove è stato stata inaugurata la 29ª mostra dei presepi.







