Raffica di furti in abitazione: 6 colpi in poche ore

Su tutti indaga la polizia di Stato. Sei i colpiti in diversi quartieri cittadini. Asportati denaro e monili d’oro

Sono ben 6 i furti in abitazione messi a segno ieri. Su tutti indaga la polizia di Stato. La giornata è cominciata con il furto in via Avio dove i padroni di casa, qualche giorno fa, avevano dimenticato le chiavi nella toppa e al loro ritorno non le avevano trovate. Chi le ha prese, ieri mattina è entrato comodamente mentre la casa era vuota e l’ha messa a soqquadro, asportando monili d’oro.

Gli altri 5 furti sono stati commessi tra le 17:50 e l’una del mattino. Alle 17:40, in passo Palestro, i soliti ignoti hanno aperto la porta senza forzarla e hanno cercato in tutta la casa oggetti e denaro da rubare asportando gioielli e 500 euro in contanti.

Alle 18:35 via Sibilla Mertens, a Sturla, i ladri hanno forzato una portafinestra e, dopo aver rivoltato tutta la casa, hanno rubato 1.500 euro.

Alle 19 altro furto a San Teodoro. Anche in questo caso sono stati asportati gioielli.

Alle 19:55, in via Sivori i malviventi sono entrati da una finestra del bagno, ma non hanno asportato nulla, non trovando cose di valore.

Alle 1:05 di stamattina, in salita San Barnaba, i ladri hanno scassinato la porta d’ingresso e hanno portato via monili in oro e una macchina fotografica digitale.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...