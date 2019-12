Giardini Luzzati, il Cesto festeggia i 12 anni di concessione con le iniziative di Natale e Capodanno

Dal 21 al 31 Dicembre 2019 10 giorni di festa per brindare ai 12 anni del nuovo corso dei GIARDINI LUZZATI SPAZIO COMUNE targato Ce.Sto

Il Ce.Sto rimane al timone della gestione dei Giardini Luzzati Spazio comune e mette in campo una serie di inziative culturali e aggregative per festeggiare insieme:

laboratori creativi per bambini, grandi concerti, visite guidate e lo shop dei Luzzati con prodotti artigianali, opere artistiche e gadget #plasticfree

Possibili variazioni sul programma in caso di allerta meteo.

PROGRAMMA EVENTI SPECIALI DEDICATI AL NATALE e AL CAPODANNO:

Sabato 21/12 Dicembre

Laboratori Luzzati RieLABorati:

Laboratori creativi e animazioni per bambini e bambine tutti i sabati e le domeniche ai Giardini Luzzati. I laboratori sono pensati per offrire ai bimbi del quartiere e della città opportunità aggregative e culturali nel weekend. Per bambini dai 3 anni in su

ore 15,00

Addobbi e creazioni Natalizie con materiali di riciclo: costruzione di decorazioni natalizie con pigne, mollette e materiali di riciclo.

Costo: offerta a bambino dai €5,00, soci luzzati € 4,00

Ore 17,30

Casetta di Pan di Zenzero: costruiamo e decoriamo insieme la casetta di Pan di Zenzero con dolciumi e leccornie a cura di Yummy Cake Shop e Karol Ice.

Costo: € 15,00 (parte del ricavato sarà donato al Ce.Sto per finanziare uscite scolastiche della scuola Garaventa – Gallo.

Offerta Combo(entrambi i laboratori): € 17,00

Dalle ore 22,00

En Roco – live di natale + bow cylan & the fisharmen (solo)

Per il sabato pre-natalizio ci regaliamo un ritorno a noi caro, dopo qualche anno di nuovo sul palco En Roco con il nuovo disco in uscita la prossima primavera, tanta carriera, esperienza, musica raffinata mai sopra le righe, testi ricercati, parole e note dosate a guisa di alchimisti del suono; il nuovo lavoro è un delizioso “inseguimento” ossessivo del linguaggio, una spasmodica corsa verso la rima, l’assonanza, il sinonimo e il contrario, il tutto accompagnato da un’esecuzione strumentale decisamente matura.

Open Act: Bow Cylan & the fisharmen: il “fenomeno” Matteo Bocci ci introduce versione “solo” il magico mondo di questo progetto folk vecchia scuola e vecchi sogni.

Domenica 22/12 Dicembre

Ore 15,00

Laboratorio Mani laboriose: Creazioni di Natale.

Laboratorio a cura de Le Titere con lo Spegassin per colorare.

Costo: €5,00 – soci €4,00

Ore 17,30

Casetta di Pan di Zenzero: Costruiamo e decoriamo insieme la casetta di Pan di Zenzero con dolciumi e leccornie a cura di Yummy Cake Shop e Karol Ice.

Costo: € 15,00 (parte del ricavato sarà donato al Ce.Sto per finanziare uscite scolastiche della scuola Garaventa – Gallo.

Offerta Combo (entrambi i laboratori): € 17,00

Lunedì 23/12 Dicembre

Ore 14,30

Festa di Natale Accoglienza e Senza Dimora

Si inizia con una partita di calcetto al campetto E. Galeano tr operatori e ospiti dei vari servizi.

Dalle 16 alle 17 giochi in piazza per ospiti accoglienza (CAS – SPRAR), Massoero2000 ede MSNA Oblò, operatori e cittadinanza. A seguire merenda con panettone e musica.

Ore 17,30

LOTTERIA DI NATALE: estrazione premi dellatradizionale lotteria annuale per raccolta fondi con 50 bellissimi premi in palio (oggetti di design, quadri, illustrazioni, bijoux, carnet sport e benessere, biglietti per mostre, visite e concerti, cesti natalizi di prodotti locali, buoni per aperitivi, pranzi, cene e dolci artigianali).

Ore 21,30

Concerto in Piazza per festeggiare insieme

GNU QUARTET Live “80 VOGLIA DI GNU”

Special concert del quartetto d’archi più famoso in città, un modo per farsi gli auguri in nome di musica, convivialità e gioia: una grande serata in piazza per festeggiare con tanto di torta i futuri 12 anni dei Luzzati ancora insieme.

Gnu Quartet. Il quartetto, composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto traverso, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello, ha proposto principalmente cover dance degli anni ’80 in versione classica, con le quali ha raggiunto una notevole visibilità a livello nazionale, passando da Lucio Battisti a Luigi Tenco senza trascurare Paganini e proponendo come bis il brano inedito Idea 18. Un’ora e mezza di musica che purtroppo è trascorsa troppo velocemente: quando ci si diverte è sempre così. Si divertivano e facevano divertire i bravi Gnu Quartet e, come diceva Raffaele Rebaudengo, mancava solo la batteria, una “cassa in quattro” e si poteva ballare tranquillamente la musica classica come in discoteca. Abbiamo assistito ad una mescolanza di generi musicali pazzesca. Per questo è stato scelto il nome Gnu: secondo una leggenda africana lo gnu è un incrocio tra diverse specie animali così come i brani proposti dal quartetto sono incroci di vari generi musicali. Alla fine del concerto è stato possibile acquistare i cd e la rara chiavetta USB dalle dimensioni di una carta di credito con sopra disegnata una musicassetta e contenente ’80 Voglia di Gnu. La caratteristica della chiavetta è che è tutt’ora in fase di riempimento: lasciando un’e-mail il quartetto provvederà ad inviare nuovi brani fino a raggiungere 52 hit anni ’80. Il cd di brani inediti si intitola Untitled ovvero una raccolta di idee musicali alle quali non è stato dato nessun titolo a parte Idea seguito dal numero: In Idea 8 si nota la partecipazione di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro al pianoforte.

Sabato 28/12 Dicembre dalle 22,00

COAST TO COAST: dalle ore 22,00. Battle Hip-Hop con artisti liguri (Gneova, Savona, La Spezia) a cura di B:L, Patron della serata e Special Guest: PRINCIPE . Dopo il contest dj set di BEAT-ALL’S

L’ultimo dell’anno dei Giardini Luzzati – Spazio Comune

31 Dicembre 2019

LAGAMI: un capodanno ricco di inziative a partire dal mattino…per tutti i gusti e le età, nel cuore della città, un giardino di inverno a misura di turisti, giovanie famiglie.

PROGRAMMA:

Ore 10,30

Visita guidata a cura di Enjoy Genova

“Le Lezioni dei Giardini – Divagazioni su San Silvestro”

Enjoygenova vi vuole accompagnare durante il giorno di S. Silvestro! perché San Silvestro non è soloCapodanno, ma anche il complesso che oggi ospita i dipartimenti di Architettura dell’Università, sulla vetta della collina dove nacque Genova verso il 500 a.C., intitolato al papa contemporaneo dell’imperatore Costantino intorno al quale la Chiesa imbastì una colossale mistificazione. Ne parla Ferdinando Bonora, ripercorrendo una vicenda dalle molteplici sfaccettature e accompagnando in una passeggiata di esplorazione attorno alla sede di Architettura.

Durata 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria tel. 335.1278679 omail: enjoygenova@archeologia.it

Prezzo della visita euro 12, prezzo speciale riservato ai soci Coop, aderenti FAI, soci Luzzati

ore 20,30

Cenone con offerta Vegetariana: antipasto – Primo – Secondo- Dessert

Menù € 35.00 bevande – Soci € 30,00 – Bambini € 15

Posti limitati! Info e prenotazioni: whatsapp 3319134355

ore 23,45 Brindisi in piazza

Dalla Mezzanotte evento serale LEGAMI DjSet a cura di LWL con visual mapping

IL CAPODANNO AI GIARDINI LUZZATI CON LOVE WHAT U LOVE

LEGAMI: La festa di Capodanno targata Love What U Love mette in campo una serata di festa e anche di riflessione e condivisione su tematiche attuali dell’anno appena trascorso.

Una serata in cui verranno “rubati” 2 minuti dopo la mezzanotte per un breve messaggio, parole ed immagini che facciano riflettere con amara ironia su quanto ci stia accadendo intorno. Il nostro collettivo propone ai Giardini Luzzati – Spazio Comune, piazza dei diritti, di incontro, dialogo e inclusione, un evento che tramite la “festa” e l’aspetto ludico possa stimolare e raggiungere un vasto pubblico per un divertimento anche consapevole. gratuito e aperto a tutt* è l’esempio lampante di come le persone siano fatte per stare insieme in armonia senza discriminazione alcuna.

In collaborazione con Giardini Luzzati – Spazio Comune e MIAGKII ZNAK

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Dalle 20,30: Cenone di Capodanno conpropostavegetarianamenùbimbi

Ore 23, 45: Brindisi in Piazza

Ore 00,00:DjSet con proiezioni Visual: due dancefloor con due generi musicali: hip hop/commerciale/anni ’80-’90 e house/techno.

Il CIRCOLO RESTERA’ CHIUSO: dal 24/12 alle ore 16.00 al 26/12 ore 18,00 – 1 Gennaio 2020



