Mense scolastiche: chiuse o sequestrate dai Nas 21 aziende. Genova indenne

Le aziende che operano nelle mense delle scuole genovesi passano indenni i controlli dei carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione. <Dal 1º settembre ad oggi nelle nostre scuole i Nas hanno effettuato 15 sopralluoghi, durante i quali non hanno riscontrato criticità> fanno sapere dall’assessorato comunale alla Scuola

I militari del Nas hanno ispezionato in Italia 968 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche, di cui 198 hanno evidenziato irregolarità, determinando la contestazione di 25 violazioni penali e 247 amministrative alle normative nazionali e comunitarie, con conseguente irrogazione di sanzioni per 204 mila euro.

Da settembre i carabinieri dei Nas hanno disposto la sospensione dell’attività o il sequestro di 21 imprese di catering – per un valore stimato in circa 3 milioni – assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Sono stati, inoltre, sequestrati oltre 900 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta ed ortaggi, olio) riscontrati in assenza di tracciabilità, custoditi in cattive condizioni sanitarie e in ambienti inadeguati e destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualità inferiore a quanto previsto nei contratti di fornitura.

