Fondazione Pallavicino, il principe dona a Genova una statua di Paganini

Avvio delle attività culturali: il programma presentato da Vittorio Sgarbi. Il monumento al grande maestro genovese troverà posto davanti al Carlo Felice



Due bozzetti per la statua

Tra Canova, Paganini e i capolavori dei maestri dell’arte genovese e italiana, nel segno di Strozzi, Maragliano, Cantarini, Gandolfi e altri grandi artisti. La Fondazione Pallavicino di Genova si prepara ad un 2020 denso di importanti appuntamenti, che segnano l’avvio ufficiale delle proprie attività culturali, ad appena cinque mesi dall’inaugurazione

<Le volontà del Principe Domenico Antonio Pallavicino, presidente della Fondazione, di proseguire la memoria ed estendere la conoscenza della famiglia Pallavicino, condividendo il suo prestigioso patrimonio, la preziosa consulenza artistica di Vittorio Sgarbi, capace di generare una visione culturale di assoluta qualità, e la piena collaborazione del Comune di Genova, che sosterrà a tutti gli effetti le attività, permettono di concepire un programma di iniziative che renderà la Fondazione Pallavicino un irrinunciabile presidio di arte e Bellezza per la città di Genova e per l’Italia> si legge in una nota della Fondazione.

Nella perfetta sintonia con gli scopi della Fondazione, a partire dal 2020, saranno previste tre pubblicazioni fotografiche, a cura di Luigi Spina, che celebreranno il genio scultoreo di Antonio Canova, primo atto di una collana editoriale che porterà il nome della Fondazione Pallavicino e che ripercorrerà le opere di grandi storici dell’arte, tra cui Ezia Gavazza, Francesco Arcangeli e Giannetto Fieschi. Una statua intitolata al maestro Niccolò Paganini, figlio di Genova, che rappresenterà un dono del Principe Domenico Antonio Pallavicino alla città, impreziosirà gli spazi esterni del teatro Carlo Felice. E poi una prima, importante mostra, con le opere di proprietà della Fondazione, che inaugurerà il ciclo di esposizioni del Palazzo Pallavicino, di cui è in previsione l’apertura al pubblico in occasione dei Rolli.

In questa direzione si rivolgono i lavori della Fondazione, che hanno costituito parte fondante della conferenza stampa di ieri sera, presieduta dal Principe Domenico Antonio Pallavicino, da Vittorio Sgarbi e dall’assessore alla Cultura del Comune di Genova e componente del CdA della Fondazione, Barbara Grosso.

Una presentazione che ha preceduto la consegna del Premio Fondazione Pallavicino al sindaco di Genova, Marco Bucci. La prima edizione di un riconoscimento che sarà tributato, annualmente, a giovani artisti che si distingueranno in varie discipline, come ha sottolineato il Principe.

