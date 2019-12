Maxi ingorgo in Valbisagno, lunghe code in Valpolcevera e a Ponente. Paralizzato il centro

Città paralizzata nel traffico. Valbisagno completamente in tilt, grossi problemi anche a Ponente e in Valpolcevera. Coda in sopraelevata, paralizzato il centro. Non esiste alcuna ragione particolare dicono al centro operativo della polizia locale: nessun incidente di particolare gravità. È la cosa “da rientro” dopo lavoro e shopping di Natale.





Nell’ordine, dall’alto: Valbisagno, sopraelevata direzione levante, Corvetto

Oggi pomeriggio c’è stato anche l’assalto degli utenti ai taxi, tanto che a un certo punto non si riusciva più a prenotare via whatsApp né a contattare il centralino dello 010.5966 dove si restava in attesa anche per 15 minuti. L’unico modo di riuscire a prenotare era la app.

Non è andata meglio a chi ha usato il bus. I mezzi sono rimasti intrappolati nel traffico e alle fermate si sono verificate e si verificano lunghe code.

