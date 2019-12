Presta l’auto alla mamma, 47enne denunciato e sanzionato per 7 mila euro

La donna, che ha 69 anni, la patente non l’ha mai conseguita. L’auto era non assicurata e non revisionata ed è stata sequestrata dai carabinieri

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato un 47enne per “veicolo circolante con la revisione scaduta, copertura assicurativa scaduta, guida senza patente, incauto affidamento ed altro”. L’uomo, G.G., ha prestato alla madre, A.M.P. genovese di 69 anni il suo mezzo. La donna, fermata alla guida del veicolo, risultata sprovvista del documento di guida, veniva invitata ad esibirlo entro 30 giorni ad un ufficio di Polizia, ma non ottemperava. Inoltre, il mezzo, risultava senza revisione e senza copertura assicurativa, ed è stato quindi, sottoposto a sequestro amministrativo, per la successiva confisca, poi affidata al figlio.

Da altri accertamenti, la donna, è risultata sprovvista della patente di guida perché mai conseguita. Pertanto, il figlio, essendo proprietario, obbligato in solido, veniva sanzionato per incauto affidamento, con una sanzione amministrativa di quasi 7.000 euro.

