Oggi arriva il ministro De Micheli. Autostrade da 3 giorni ha aperto i cantieri della Gronda

Incontro con le istituzioni locali in prefettura alle 10.30 per il tavolo tecnico sulle infrastrutture, a seguire l’incontro politico con i rappresentanti di centrosinistra e M5s. Nel frattempo, autostrade ha aperto nella zona di via Perlasca il primo cantiere per le opere propedeutiche alla Gronda

Un’area di 18.0000 metri quadrati nei pressi dell’ex Mira Lanza per il “Lotto 1A. Opere propedeutiche. Anticipo”. Questo recita il cartello di Autostrade piazzato in loco. Lo si legge stamattina su “La Repubblica” che riferisce come i lavori siano andati avanti anche ieri, nonostante fosse domenica. Il cantiere servirà per la bonifica da eventuali ordigni bellici e per la realizzazione di uno “slurrydotto”, un fangodotto che porterà i detriti degli scavi fino al mare per evitare il trasporto su camion.

