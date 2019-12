In A7 coda di 4 km tra Genova Sampierdarena e Genova Bolzaneto per incidente in direzione Milano. Il traffico è letteralmente fermo.

Una persona è rimasta ferita. Soccorsa dal 118, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Code anche sulla Sopraelevata e il Val Bisagno sulle strade urbane.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...