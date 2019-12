84enne con l’Alzheimer scomparso, ritrovato a Sori

Aggiornamento con lieto fine: l’uomo è stato ritrovato a Sori dai volontari della Croce Rossa. La famiglia sta andando a prenderlo

La famiglia di un malato di Alzheimer lancia un appello per ritrovare Graziano Luciani che è scomparso ieri pomeriggio (domenica 15 dicembre) dalla stazione di Brignole.

L’anziano, che ha 84 anni, occhi azzurri e capelli bianchi, ed è di statura media, abita a Rivarolo, ma è scomparso in centro. A causa della sua malattia potrebbe non avere contezza di sé, non ricordare nemmeno il suo nome.

Non ha né documenti né cellulare.

Chi avesse informazioni su di lui può contattare le forze di polizia.

