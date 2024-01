Sub sale troppo velocemente dal relitto della Haven. Intervengono i soccorsi, anche con il Drago Vvf

Il responsabile del diving ha chiamato i soccorsi perché il subacqueo era salito troppo in fretta, senza effettuare la risalita graduale

L’allarme è scattato verso mezzogiorno quando il responsabile dell’immersione sul relitto della petroliera affondata dopo l’incidente dell’11 aprile 1991, si è reso conto dell’anomalia e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i mezzi della Capitaneria di Porto e l’elisoccorso: l’elicottero Drago Vvf che ha a bordo anche personale medico e paramedico.

Il subacqueo è stato recuperato. Per fortuna le sue condizioni sono meno gravi del previsto e il Drago Vvf sta rientrando in sede. Per l’uomo soccorso è in atto la decompressione.

Il relitto della Haven giace oggi al largo di Arenzano in assetto di navigazione su un fondale fangoso a 80 metri di profondità.



«La Haven – spiegano alla Città Metropolitana – è attualmente il relitto più grande d’Europa e la sua esplorazione, condotta nel rispetto dei parametri di sicurezza, è un’esperienza affascinante ed indimenticabile. Le pareti del relitto sono ricoperte di grosse e robuste ostriche, da coloratissimi anemoni gioiello e da altre interessanti forme di vita marina. Osservando con attenzione negli anfratti e in mezzo alle tubazioni del relitto, si potranno vedere gronghi, aragoste, gamberi, mentre affacciandosi dagli ampi finestroni che contornano il perimetro della plancia, si godrà di una indimenticabile e suggestiva visione del blu circostante. È consigliato comunque affidarsi all’esperienza dei centri diving ed alla loro pianificazione delle immersioni, dettate dalla profonda conoscenza del relitto».

Proprio per l’alta affluenza di sub e per le insidie dell’immersione sul relitto, gli incidenti capitati a persone che si sono immerse non si contano e alcuni hanno avuto esiti mortali. In questo caso, proprio l’esperienza e la prontezza dell’addetto del diving ha evitato gravi o tragiche conseguenze.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...