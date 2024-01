Ruba due biciclette elettriche. Arrestato dalla Polizia di Stato in via Gramsci

Ventenne in manette per rapina impropria, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Sono state le due segnalazioni per furto di bicicletta elettrica, giunte a poca distanza l’una dall’altra al 112 NUE, a far scattare l’intervento delle volanti. Il primo furto è avvenuto in piazza della Commenda alle ore 21 circa e il secondo, a dieci minuti di distanza, in piazzetta San Carlo. I poliziotti intervenuti hanno dapprima acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dalle quali è stato possibile vedere chiaramente il giovane durante la commissione dei furti.

Subito dopo, con l’ausilio di altre volanti dell’U.P.G.S.P., gli agenti del Commissariato Cornigliano si sono messi alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo in via Gramsci mentre era ancora in sella alla seconda bicicletta rubata. Il giovane, alla vista della Polizia, ha cercato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato, con non poca fatica a causa della resistenza opposta. Poco distante gli operatori hanno rinvenuto e recuperato anche la prima bicicletta asportata. Entrambi i legittimi proprietari sono stati invitati presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia e, contestualmente, rientrare in possesso dei velocipedi.

Il 20enne, a carico del quale è emerso anche un divieto di dimora nella Provincia di Genova, sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina. Rimane comunque salva la presunzione di innocenza dell’indagato sino a sentenza definitiva.

