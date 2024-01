Ruba 16 confezioni di Nivea alla Coop, trentasettenne denunciato dalla Polizia di Stato

Altre due denunce della Ps in supermercati di piazza Campetto e Cornigliano. Il bottino: salmone e deodoranti. Ladro goloso tenta di asportare torta al cioccolato

Il primo tentato furto è avvenuto alla Coop di largo fucine, in centro. Un italiano di 37 anni ha tentato di passare le casse senza pagare con ben 16 confezioni di creme di marca Nivea, per un valore di 71,68 euro. Fermato dal personale e denunciato dalla volante accorsa sul posto.

I prodotti di profumeria e cura della persona sono tra quelli più rubati insieme agli alimentari più costosi perché quando vengono rivenduti garantiscono un buon guadagno.

Secondo tentato furto al Carrefour di piazza Campetto alle 18:40. Il ladro, che indossava incautamente un giubbino rosso e come tale era molto facilmente identificabile tra gli scaffali, è stato notato in atteggiamento sospetto dagli addetti. Quando ha agguantato tre confezioni di salmone, per un valore di circa 15 euro, è stato fermato. Anche in questo caso sono intervenuti i poliziotti delle volanti.

Terzo furto della giornata al Lild di via Cornigliano, dove un uomo ha preso una borsa all’ingresso e ha cominciato a riempirlo di deodoranti. Non contento del bottino da rivendere, si è avvicinato ai frigo dove sono contenuti gli elementi deperibili e ha afferrato una torta al cioccolato. Il ladro goloso ha poi appoggiato la borsa piena vicina a un cancelletto della barriera delle casse, quindi ha fatto il giro per prenderla una volta superato le casse stesse. È stato bloccato dal personale e, quando sono arrivati i poliziotti, ha anche opposto resistenza. Per questo è stato denunciato, oltre che per tentato furto, anche per resistenza.

