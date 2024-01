Più di 1.200 firme in 8 ore contro il progetto della fontana in largo Calasetta

In settimana si potrà firmare la petizione presso bar DalRanocchio e VIN Love CAFè. Tra le opere più richieste dai cittadini in sostituzione di quella progettata dal Comune: la manutenzione e il ripristino delle aree giochi per i bimbi, la manutenzione delle scuole e il ripristino dei marciapiedi dissestati

L’affluenza al banchetto del comitato “Pegli Bene Comune” per raccogliere le firme contro il progetto della fontana in largo Calasetta è continuata per tutta la giornata. Ben 1.212 persone hanno siglato la petizione che sarà consegnata a Tursi dal consigliere comunale rossoverde Filippo Bruzzone, presente oggi al punto di raccolta.

Sono stati raccolti anche i desideri dei pegliesi, che chiedono che i 280mila euro siano sottratti al progetto della fontana e dedicati ad altri interventi che reputano più urgente. I foglietti lasciati dai firmatari e destinati all’assessore ai Centri storici e alle manutenzioni Mauro Avvenente, promotore del progetto della nuova fontana, sono centinaia. «Tra gli interventi più richiesti – dice Bruzzone – la manutenzione e il ripristino delle aree gioco per i bambini, soprattutto in villa Doria e sul lungomare, la manutenzione delle scuole, il ripristino dei marciapiedi dissestati e pericolosi in tutta la delegazione, il decoro e la manutenzione delle ville, ma anche una biblioteca, liberare via Maona dai mille paletti, aree attrezzate per ragazzini che non hanno ad oggi spazi decenti, investire sulla navebus». Qualcuno ha anche chiesto un’area per i pescatori dilettanti, in cui poter pescare.

Foto di Enza Barbera e Peo Bressan che mostrano il continuo afflusso al banchetto al mattino e nel pomeriggio

