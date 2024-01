Pegli, centinaia di persone in fila per firmare contro la fontana in largo Calasetta

Al banchetto allestito dal comitato “Pegli Bene Comune” anche il consigliere comunale della lista Rossoverde Filippo Bruzzone: «Chiedete alle persone come spendere 280mila euro per il proprio quartiere, potrebbero stupirvi». Si potrà firmare fino alle 18:00

Il banchetto del Comitato è presente proprio in largo Calasetta, dai caratteristici cannoni. Si potrà firmare fino al tardo pomeriggio, ma già stamattina sono stati tantissimi i pegliesi che si sono presentati. La petizione chiede al Comune «di spendere in opere davvero necessarie per Pegli i 280.000 euro destinati alla fontana di Largo Calasetta, e di salvaguardare il disegno della “Rosa dei Venti”».

A disposizione dei cittadini anche una penna e dei foglietti dove proporre idee per risolvere quelle che per i cittadini sono le problematiche davvero urgenti per cui utilizzare l’ingente somma che, tramite mutuo, il Comune ha deciso di destinare alla fontana senza confrontarsi con le associazioni del territorio e con i cittadini. È necessario portare con sé un documento per la certificazione della firma.

Al banchetto ci sono i volontari di “Pegli Bene Comune” e gli attivisti di altre associazioni, oltre al consigliere comunale Filippo Bruzzone, che dice: «Oggi ancora una volta mi sono emozionato con il Comitato Pegli Bene Comune. Centinaia di persone si sono messe in fila e hanno firmato. Perché firmare vuol dire partecipare, voglia di parlare, di proporre, di essere parte di un quartiere, di una comunità, come Pegli. Chi governa deve smetterla di pensare di essere al comando di una azienda. Si è semmai al servizio dell’interesse pubblico. Chiedete alle persone come spendere 280mila euro per il proprio quartiere, potrebbero stupirvi. Altro che fontana!».



«Circola su internet una petizione online con lo stesso obiettivo – dicono al Comitato Pegli Bene Comune -, ma attenzione! Le firme online non hanno lo stesso valore di quelle cartacee che vengono certificate dal consigliere comunale e saranno consegnate direttamente al Comune. Per questo invitiamo chi ha già firmato online a farlo oggi in largo Calasetta o recarsi, a partire da lunedì, nei firma-point del bar DalRanocchio e VIN Love CAFè, che ringraziamo di cuore per avere aderito all’iniziativa!».

