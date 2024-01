Rolli Days, il Municipio chiude a sorpresa Villa Duchessa di Galliera. Visitatori imprigionati

La denuncia delle associazioni Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa di Galliera: «Parco chiuso nonostante l’allerta vento fosse terminato. Cortocircuito istituzionale rischia di far saltare le visite». Poi, un’altra amara sorpresa: «Nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Genova, di spostare i lavori di restauro del parco dal 2024 al 2025, con il forte rischio che, per l’edizione di Euroflora 2025 il parco stesso sia un cantiere». I gestori denunciano «l’ennesimo episodio della mancanza di coinvolgimento nei processi decisionali»

«Per l’ennesima volta il Parco di Villa Duchessa di Galliera, nell’ambito dei Rolli Days, ha portato centinaia di persone a visitare la dimora voltrese dei Brignole Sale, confermandosi una delle mete più gettonate tra le aperture dell’evento – dicono le associazioni che gestiscono il parco -. La distanza notevole dal centro della città di Genova e dal percorso principale non fermai turisti che, anche in questa edizione, hanno superato le cinquecento presenze per la mostra “Sacro e Profano – il canto degli Ultimi nella Storia dell’Arte Genovese”, dimostrando di fatto di essere un importante polo attrattore culturale del territorio comunale e regionale. Nonostante un’organizzazione ottima da parte dei Rolli Days, un episodio increscioso, ha rischiato di far perdere al parco quasi un centinaio di visitatori. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso, nonostante la pazienza e la voglia di collaborazione che, negli anni, le associazioni hanno sempre dimostrato».

«Nella giornata di sabato 20 gennaio, come da accordi con gli uffici del Matitone, a causa dell’avviso per vento di burrasca forte, il parco doveva rimanere chiuso – proseguono -. Le associazioni Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa di Galliera hanno provveduto ad avvisare tutti i visitatori che si erano prenotati garantendo comunque loro l’opzione nel giorno successivo. L’allerta, finita alle 11:30 del giorno stesso, ci avrebbe consentito di riaprire come sempre accaduto, coordinandoci da sempre con il sempre presente Ufficio Verde del Comune di Genova. Tuttavia, dopo aver avvertito i visitatori che la mostra sarebbe stata riaperta per la fine dell’allerta, le associazioni organizzatrici hanno trovato il parco chiuso trovando, con la Polizia Municipale, alcune persone chiuse per altro all’interno del bosco. Dopo una serie infinita di telefonate e rimpalli di responsabilità, siamo venuti a conoscenza che un nuovo regolamento consente ai Municipi la chiusura dei parchi di competenza, bypassando di fatto il Comune; quindi erano stati gli uffici municipali a stabilire la chiusura di tutte le aree verdi del Ponente senza nemmeno avvisare l’Ufficio del Verde del Comune, allo scuro del medesimo nuovo regolamento. Nessuno – fatto estremamente grave – ha avvertito poi le associazioni che, dal 2017, hanno un contratto di gestione del parco. Il rischio del danno di immagine, ad allerta finita e con quasi cento persone prenotate, in una manifestazione del calibro dei Rolli Days, è stato sfiorato a causa di un cortocircuito istituzionale di cui non possiamo farci carico e su cui, come associazioni, non abbiamo alcuna responsabilità. Un cortocircuito che, purtroppo, nonostante la buona volontà dell’Ufficio Verde e dell’Ufficio Cultura, si riscontra ormai da tempo nei rapporti con i gestori dei parchi storici.

«Una goccia che ha fatto traboccare il vaso – proseguono Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa di Galliera – perché i gestori sono stati estromessi anche dalla decisione, comparsa nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Genova, di spostare i lavori di restauro del parco dal 2024 al 2025, con il forte rischio che, per l’edizione di Euroflora 2025 il parco stesso sia un cantiere, mentre avrebbe avuto la possibilità di avere buona parte dei lavori già terminati proprio in funzione di un grande evento internazionale in cui i parchi storici dovrebbero essere considerati i primi siti da presentare al mondo per la loro unicità e peculiarità grazie alle quali, nel passato, Genova era conosciuta in tutto il mondo.I risultati dei Rolli Days – Winter Edition in Villa Duchessa di Galliera sono solo l’ennesima conferma di quanto questo sito culturale sia ormai tra quelli più apprezzati della Liguria, con 15.000 visitatori registrati nel 2023 e con una risonanza mediatica sempre più forte. Non possiamo che chiedere con forza e insistenza che ogni processo decisionale coinvolga l’A.T.I. Villa Galliera, concessionario unico per la gestione dei servizi nel parco storico di Voltri, compresa la progettazione dei restauri e il loro cronoprogramma affidati ad ASTer, posticipati senza una ragione sensata, dato che i progetti già approvati dalla Soprintendenza, erano stati regalati al Comune di Genova dal gestore stesso facendo ottenere al Comune 2 milioni di euro di finanziamento. Escludendo da questo i numerosi lavori di restauro e gli ingenti lavori di manutenzione svolti negli anni dalle associazioni, in concerto con il Settore Verde di ASTer».

