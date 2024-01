Steve McCurry, lectio magistralis e firmacopie all’interno della mostra “Children”

Appuntamento martedì 23 gennaio alle 16:30. La lectio magistralis nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale alle 21:00



Con la generosità che lo contraddistingue, si racconterà al pubblico in una conversazione con Michela Bompani, giornalista de La Repubblica, per parlare di bambini, di quel periodo straordinario della vita che è l’infanzia, ma anche di lavoro minorile, di diritti negati, della scolarizzazione e dell’importanza delle relazioni che si costruiscono in questa fase delicata della vita, con aneddoti e racconti delle sue esperienze dirette di viaggio.

La lectio sarà preceduta dalla consegna della Medaglia Città di Genova, onorificenza che l’amministrazione comunale conferisce a illustri personalità.

Steve McCurry è considerato, da oltre cinquant’anni, una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea. La maestria nell’uso del colore, l’empatia e l’umanità rendono le sue fotografie indimenticabili. Un’infinità di copertine tra libri e riviste ospitano le sue immagini, sono state pubblicate circa venti sue monografie e le sue mostre aperte in tutto il mondo si susseguono senza sosta.

Nato nei sobborghi di Philadelphia, McCurry studia cinema e storia alla Pennsylvania State University, prima di iniziare una collaborazione con un giornale locale.

Dopo due anni come freelance compie un viaggio in India, il primo di una lunga serie. Con poco più di uno zaino per i vestiti e un altro per i rullini, viaggia nel subcontinente, esplorando il paese con la sua macchina fotografica.

Dopo molti mesi di viaggio, attraversa il confine con il Pakistan. Incontra un gruppo di rifugiati dell’Afghanistan, che gli permettono di entrare clandestinamente nel loro paese, proprio quando l’invasione russa chiudeva i confini a tutti i giornalisti occidentali. Ne riemerge con i vestiti tradizionali e una folta barba, dopo molte settimane trascorse con i Mujahideen. Mccurry sarà il primo in grado di mostrare al mondo le immagini del conflitto in Afghanistan. I suoi scatti saranno il volto umano dei titoli dei giornali.

Da allora McCurry ha continuato a scattare fotografie mozzafiato in tutti i continenti. I suoi lavori raccontano di conflitti, di culture in via di sparizione, di tradizioni antiche e di tendenze contemporanee. Nella sua fotografia l’elemento umano resta centrale e lo dimostra, in tutta la sua potenza, l’immagine più famosa di McCurry: la ragazza afgana.

McCurry è stato insignito di alcuni tra i più importanti premi della fotografia, inclusa la Robert Capa Gold Medal e il premio della National Press Photographers e per quattro volte ha ricevuto il primo premio del concorso World Press Photo. Il ministro della cultura francese lo ha nominato cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere e, più recentemente, la Royal Photographic Society di Londra gli ha conferito la Centenary Medal for Lifetime Achievement. Nel 2019, McCurry è stato inoltre inserito nella International Photography Hall of Fame.

Dalle ore 16.30 Steve McCurry sarà presente in mostra per autografare “Devotion” ed i volumi in vendita al bookshop. Ai partecipanti al book signing verrà riconosciuto l’ingresso ridotto in mostra.

La Lectio Magistralis è ad ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili

martedì 24 gennaio 2024 ore 10.30, Sala del Maggior Consiglio

Incontro con le scuole

Steve McCurry in dialogo con Maria Fontana, responsabile dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Amanda Cavalleroni, “giornalista in erba” del TG dei ragazzi.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming, per info e prenotazioni: didattica@palazzoducale.genova.it

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro 2023, scopri qui tutti gli eventi in città

