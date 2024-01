Ieri sera quattro investimenti di pedoni, uno in codice rosso al San Martino

Continua l’emergenza per le tante persone a piedi travolte da auto e moto anche sulle strisce. L’incidente più grave in via Montevideo poco prima delle 19:00

Un pedone è stato travolto ieri sera, in via Montevideo, nel quartiere della Foce. I soccorsi inviati dal 118, l’automedica Golf1 e l’ambulanza della Nuova Volontari Moresco, sono partiti in codice rosso. Poi la persona travolta è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità. All’ospedale, però, il codice è stato nuovamente elevato a rosso, il più grave e urgente.

Un altro investimenti di pedone si sono verificati alle poco prima delle 19:15 in via d’Albertis, a San Fruttuoso, sull’attraversamento pedonale. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità, dall’ambulanza della Croce Bianca Genovese. La strada è tra quelle in cui gli investimenti di pedone anche sulle zebre sono più frequenti.

Alle 19:30 un altro pedone è stato travolto in via Fillak. Si tratta di una donna di 33 anni. I soccorsi inviati dal 118 in codice rosso per dinamica: sul posto sono arrivate l’automedica Golf4 e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara. Le condizioni della ferita, per fortuna, si sono rivelate meno gravi del previsto: è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vilal Scassi in codice verde, a bassa gravità e urgenza.

Ultimo incidente della serata in via Toti alle 20:00. Il pedone ha rifiutato il soccorso.

In tutti gli incidenti è intervenuta la Polizia locale con le pattuglie di zona. Nel caso dell’investimento di via Montevideo, in ragione della gravità del pedone, è arrivata anche la pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a stabilire cause e dinamica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...