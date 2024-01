Giornata del dialetto, la Lega vuole la doppia denominazione delle strade, in Ligure e Italiano

Il consigliere regionale Brunello Brunetto: «Custodire, difendere e valorizzare il patrimonio della nostra tradizione culturale». Voi cosa ne pensate?

«Custodire e valorizzare il patrimonio della tradizione culturale ligure. Salvare la nostra lingua. Inoltre, sarebbe bello che si realizzasse la doppia denominazione per le vie e le piazze dei borghi e dei Comuni liguri, aggiungendo a quelle esistenti la denominazione in Lingua Ligure – dice il consigliere regionale leghista Brunello Brunetto – . Oggi si celebra anche in Liguria la “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” su iniziativa dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia. Queste realtà sul territorio operano nell’ambito sociale, anche per la tutela del patrimonio culturale».

«Nelle passate edizioni – prosegue il consigliere del Carroccio – sono stati diversi gli appuntamenti (lettura di brani, poesie e proverbi, tavole rotonde, mostre, spettacoli teatrali) che si sono susseguiti in Liguria, da Imperia alla Spezia, e centinaia in tutta Italia. Quest’anno é possibile partecipare pure sui social network attraverso gli hashtag ufficiali #giornatadeldialetto e #dilloindialetto. Ricordo che la Lega ha già depositato in Regione Liguria una proposta di legge per la valorizzazione, tutela e conservazione della Lingua Ligure e che la “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” è stata istituita dall’UNPLI nel 2013 con il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione dei patrimoni della nostra tradizione culturale in piena armonia con le direttive dell’UNESCO, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Dialetti e Lingue locali sono infatti portatori di un forte senso di identità e comunità legato alle nostre radici. Si tratta di patrimoni culturali immateriali da custodire, difendere e divulgare il più possibile».

