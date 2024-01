“Il microscopio atomico e l’intelligenza artificiale”, conferenza di Alberto Diaspro all’Accademia Ligure di Scienze e Lettere

Diaspro è professore ordinario di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, accademico dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, associato all’Istituto di Biofisica del CNR, direttore di ricerca di Nanoscopy e Nikon Center all’IIT. Si può assistere alla conferenza anche via zoom o rivederla su Facebook sul canale Youtube dell’Accademia

I moderni microscopi ottici, dalla fluorescenza super-risolta ai meccanismi di contrasto senza etichetta, sono potenti strumenti che producono immagini, fonti di informazioni molecolari. Questo offre una visione senza precedenti delle proprietà morfologiche e funzionali delle cellule biologiche su scala nanometrica [1]. La microscopia ottica diventa atomica per la sua capacità di fornire una precisione di localizzazione di 1 A di molecole fluorescenti a temperatura ambiente e pressione atmosferica [2, 3]. Inoltre, i metodi senza mezzo di contrasto, label-free, come il contrasto di fase o quelli basati sulla polarizzazione della luce [4] permettono si espandere le informazioni acquisibili dal processo di interazione della luce con i sistemi viventi. In questo scenario l’intelligenza artificiale diventa un componente aggiuntivo del microscopio ottico moderno. Il microscopio ottico diventa intelligente e si può immaginare lo sviluppo di “un microscopio nella macchina” in grado di trasformare immagini prive di etichette in immagini a contenuto molecolare senza la necessità di etichettare i campioni. L’equivalente in campo medico riguarda la possibilità che da una radiografia digitale si possano ricavare immagini PET o NMR senza doverle concretamente acquisire con un dispositivo.

Alberto Diaspro è Professore Ordinario di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, Accademico dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, associato all’Istituto di Biofisica del CNR, direttore di ricerca di Nanoscopy e Nikon Center all’IIT. Ha pubblicato oltre 500 articoli scientifici (H=66). Si occupa di nanoscopia ottica e biofisica alla nanoscala. Ha ricevuto l’Emily M. Gray Award dalla Biophysical Society e il premio per la comunicazione scientifica della SIF. Presidente del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza (2016-2024). AD è Presidente della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata, SIBPA. Nel 2022 ha ricevuto il premio internazionale Gregorio Weber Award per l’eccellenza in studi riguardanti la fluorescenza. AD è responsabile scientifico di finanziamenti di ricerca nell’ambito del progetto Infrastrutture del PNRR, Next Generation EU, “SeeLife” (B53C22001810006), e nei progetti relativi al PNRR CN3, Iniziativa RNA, e Tecnologie quantistiche.

N.B. La conferenza si svolgerà in presenza nella sede dell’Accademia a Palazzo Ducale. In seguito, sarà disponibile la registrazione sul canale YouTube dell’Accademia. Tuttavia, è possibile seguire la conferenza anche via zoom: https://us02web.zoom.us/j/5964880155?pwd=eHYrTWUxeXg0K1M1d0l2b0hDeTFPQT09

