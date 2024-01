Gregorio, 18enne caduto in moto, cerca testimoni di un incidente avvenuto giovedì 11 gennaio all’incrocio tra via Gropallo e via Peschiera

Il ragazzo è caduto per evitare un motoveicolo con due persone a bordo che non avrebbe rispettato lo stop. L’appello vale per chiunque abbia visto, ma soprattutto per la donna che lo ha soccorso dicendogli: «Ho visto che l’altro scooter non ha rispettato lo stop»

L’incidente è avvenuto giovedì 11 gennaio verso le 8:40. Gregorio scendendo da via Gropallo e stava procedendo per via Peschiera. Sulla trada non c’è uno stop che ha, invece, per chi sopraggiunge da via Peschiera. Racconta di essersi visto tagliare la strada dall’altro motoveicolo di essere caduto per evitarlo, evitando anche di far cadere i passeggeri di quest’ultimo.

Una donna che passava di lì lo ha immediatamente soccorso e gli ha detto, racconta il giovane, di aver visto che l’altro mezzo non aveva rispettato lo stop. Aggiunge che l’altro scooter si è fermato poco dopo e che conducente e passeggera si sono scusate per quanto accaduto dicendo, però, di dover andare a fare una visita medica e che per non ritardare si sarebbero dovute allontanare subito. Lo hanno lasciato lì, con un ginocchio gonfio e la forcella dello scooter rotta.

Gregorio, giovane e inesperiente, non ha chiamato subito la Polizia locale. Andrà a presentare denuncia e non è escluso che le immagini delle telecamere della zona possano chiarire la vicenda. Cerca la donna che si è fermato a soccorrerlo e altri eventuali testimoni.

Lo si può contattare al numero 3513866361.

In copertina: il luogo dell’incidente.

