Bando Servizio Civile 2024-2025: 12 posti alla Croce Bianca Genovese

C’è tempo fino al 15 febbraio – Un video per promuovere l’iniziativa

Si rinnova anche per il 2024-2025 il bando per operatori del Servizio Civile Universale, un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Per il 2024 sono disponibili 52.236 posti per operatori volontari, in Italia e all’estero, in più di 2000 progetti.

La Croce Bianca Genovese anche quest’anno ha a disposizione 12 posti, il massimo per la Liguria, nell’ambito del progetto ANPAS “We reSCUe: Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria”.

Possono candidarsi ragazze e ragazzi (cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) tra i 18 e i 18 anni compiuti.

L’impegno richiesto, compatibile con esigenze di studio/lavoro, sarà pari a 25 ore settimanali, con un rimborso mensile di € 507,30.

Essere volontari del Servizio civile significa impegnarsi per gli altri, crescere confrontandosi con diverse realtà e culture e anche professionalmente, aiutare chi vive situazioni di disagio; è un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla propria famiglia, un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro, è voler dire “non mi arrendo”, è far capire “io ci sono per la mia comunità”, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri.

Per presentare la candidatura è necessario possedere lo Spid (è possibile richiederlo rapidamente online con la carta d’identità elettronica o presso i tantissimi sportelli abilitati per diversi operatori e in molti casi è gratuito); la richiesta va inoltrata esclusivamente online tramite il portale https://domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTCSU0005723012497NMTX cercando il codice progetto PTCSU0005723012497NMTX e il codice sede 149109 corrispondente alla Croce Bianca Genovese.

Termine presentazione domande: ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni si può consultare la scheda progetto:

https://www.anpas.org/Allegati/Servizio-Civile/prg_finanziati/LIG_PRG_We_reSCUe_Genova.pdf o scrivere a info@crocebianca.it.

Per promuovere l’iniziativa i volontari hanno realizzato un video che verrà diffuso sui canali social istituzionali.

