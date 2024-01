Caduto dal muraglione, il ventunenne è praticamente incolume. Traumi non gravi limitati a un piede

Era stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza, per dinamica, in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave. Era sempre rimasto vigile e cosciente, tanto da aver parlato con i poliziotti della Stradale. Alla visita all’ospedale regionale i medici si sono resi conto che, nonostante il volo di circa 8 metri, aveva fortunatamente riportato conseguenze limitatissime

I sanitari, sulle prime, avevano pensato di dimetterlo già nel pomeriggio. Poi lo hanno ricoverato per svolgere in fretta alcuni esami relativi al piede, l’unica parte del corpo ad aver riportato conseguenze e, spiegano in ospedale, nemmeno troppo gravi.

Fortuna, sorte, miracolo. Ognuno lo chiami come vuole. Fatto sta che il ventunenne, caduto mentre stava tagliando alberi a margine dell’A7, all’altezza di Isola del Cantone, pare dopo essersi sganciato dalle corde di sicurezza per agguantare un ramo, è in buone condizioni, soprattutto per uno che è caduto da così in alto.

Alla luce della dinamica dell’incidente, sul posto erano arrivati i soccorsi inviati in codice rosso dal 118, compreso il Drago Vvf con a bordo il personale sanitario. L’autostrada era stata chiusa per permettere all’elicottero di atterrare sulla carreggiata. Il ragazzo era stato imbarcato sul velivolo, ripartito sempre in codice rosso, il più grave.

Per fortuna, le visite al pronto soccorso del San Martino hanno rassicurato il ragazzo e i suoi cari: non ha riportato ferite gravi.

