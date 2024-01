I nonni e i bambini della scuola dell’infanzia: gli antichi mestieri e i giochi del passato. Si cercano nonni che vogliano raccontare

Il progetto di assessorato all’Istruzione, Garante per i diritti degli anziani e 50&Più fa parte di “Nonni a scuola” e si collega alla Festa nazionale dei Nonni

In cerca di nonni con la voglia di raccontare e di bambini con quella di ascoltare. Mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 14.30 il Circolo Unificato dell’Esercito di via San Vincenzo 68, a Genova, ospita la presentazione del progetto “I nonni e i bambini della scuola dell’infanzia: gli antichi mestieri e i giochi del passato”, ideato dal Comune di Genova – Assessorato al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi Civici, Informatica, in collaborazione con il Garante dei diritti degli anziani del Comune di Genova e dell’Associazione 50&Più Genova. Sarà illustrato dall’assessore Marta Brusoni, dal Garante dei diritti degli anziani Paolo Tanganelli e dalla presidente di 50&Più Genova Brigida Gallinaro. In questa occasione saranno favoriti il dialogo e il confronto con le persone interessate a partecipare – senior e insegnanti dell’infanzia – allo scopo di perfezionare lo svolgersi del progetto nel corso dei prossimi mesi, mettendo in relazione gli interessi e le esigenze delle parti. L’ingresso è libero.

“I nonni e i bambini della scuola dell’infanzia: gli antichi mestieri e i giochi del passato”, fa parte del progetto “Nonni a scuola” del Comune di Genova e si collega alla Festa nazionale dei Nonni che si celebra ogni anno il 2 ottobre, nata proprio a Genova nel 2004 per iniziativa di Unicef e 50&Più, istituzioni per questo onorate da cinque medaglie del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il nuovo progetto si inserisce con coerenza in questo contesto e ha l’obiettivo di sviluppare un’attività di educazione intergenerazionale che colleghi due mondi per natura destinati a comunicare fra loro in un rapporto privilegiato e unico: quello dei nonni e quello dei nipoti. Non è necessaria l’appartenenza familiare per incontrarsi. Basta il desiderio di trasmettere le proprie esperienze e le competenze maturate nel corso di una vita. Sull’altro lato di questo ponte relazionale ci sono bambini pronti a imparare e conoscere un mondo trasformato dal progresso scientifico con le sue radici nel Novecento.

Come si viveva prima delle app, dei social, dello smartphone, del tablet, delle piattaforme di streaming, degli influencer e del gps? L’accelerazione tecnologica e l’avvento dell’era digitale hanno modificato non solo le attività lavorative, provocando la scomparsa di alcuni mestieri, ma con lo sviluppo di una nuova cultura anche i giochi e le modalità all’approccio ludico ne sono usciti rivoluzionati. Per le nuove generazioni, tuttavia, la conoscenza del passato può costituire un arricchimento utile a maturare consapevolezza e disponibilità verso le differenze, oltre a costituire un vero tesoro da ricevere in eredità. L’incontro del 10 gennaio è rivolto a tutte le persone che, su base volontaria, abbiano voglia di raccontare mestieri scomparsi o rari: falegname, idraulico, ricamatrice, fabbro, elettricista, tipografo e altro. Oppure spiegare come si può fabbricare un gioco con le proprie mani: bambole di pezza, aquiloni, zufoli, fionde. O ancora ricordare i giochi che si facevano per strada: partite di calcio in piazzetta, pampano, guardie e ladri. O il telefono appeso al muro con la rotella per comporre il numero, i ghiaccioli con il premio, il “reganisso”, il gettone per la cabina del telefono, il cioccolato a fette da comprare dal salumiere che tagliava il “lingotto” coperto di stagnola dorata. I nonni volontari andranno nelle scuole dei nove Municipi di Genova a parlare con le classi, in giornate di incontro stabilite in accordo con il personale docente sulla base del programma educativo stabilito insieme. Niente va perso in una comunità che si ritrova.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

