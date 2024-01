È morto Massimo Salomone. Era stato investito venerdì in via Linneo

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e ieri erano state definite critiche. Il sessantenne era in coma. Purtroppo non si è ripreso ed è deceduto dopo due giorni di agonia

Non c’è l’ha fatta il pedone sessantenne travolto venerdì sera in via Linneo, a Rivarolo. Era ricoverato all’ospedale San Martino in prognosi riservata.

Era successo alle 16:30. Salomone stava attraversato all’altezza delle strisce pedonali vicino alla scuola quando è sopraggiunto il mezzo che lo ha travolto, una Ford Fiesta condotta da una donna di 48 anni. L’auto è stata posta sotto sequestro su disposizione del pm.

Sul posto, il 118 aveva inviato in codice rosso l’automedica Golf 2 e l’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese.

I sanitari avevano rianimato e stabilizzato il sessantenne, quindi l’ambulanza aveva cominciato la sua corsa per portare Salomone al San Martino, dove è morto dopo meno di due giorni di agonia.

La strada era stata chiusa e si era reso necessario deviare i percorsi dei bus.

Sul posto erano arrivati la Polizia locale della zona e gli uomini del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

L’investitrice ora rischia concretamente l’accusa di omicidio stradale.

Salomone era il presidente della Virtus Basket Genova, in cui svolgeva anche il ruolo di allenatore, amatissimo dai ragazzi e dai genitori. Sulla pagina Facebook della squadra si leggono tante le testimonianze di stima e di affetto per l’uomo scomparso. Molti lo ringraziano per la sua umanità e per gli insegnamenti ai ragazzi e lo ricordano come un uomo buono.

Era stato anche presidente della Croce Blu di Castelletto. Era un poliziotto in pensione. Aveva anche lavorato nella Digos.

