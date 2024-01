L’allerta è terminata. Allagamenti e alberi caduti a Genova, frane nel territorio metropolitano

Ancora una volta sott’acqua il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Multedo. Albero caduto in via Pisa. Raffica di interventi dei vigili del fuoco. Le frane si sono verificate ad Avegno, Ceranesi, Rapallo, Serra Riccò e Sestri Levante

Le forti precipitazioni hanno allagato il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon. Sul posto la Polizia locale e l’autospurgo.

In piena notte è stata chiusa via Pisa, nel tratto tra via Amalfi e via Camilla, dove è schiantato al suolo un grande albero. I Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la strada.

Si è chiusa alle 8 di questa mattina l’allerta meteo gialla sui bacini grandi dell’area centrale della regione. «Nella notte si sono registrate forti raffiche di vento e precipitazioni diffuse su tutto il territorio – fa sapere la Regione Liguria -. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte, soprattutto legati a frane e rami caduti sulle strade a causa del vento. Smottamenti registrati in via del Castellino, sulle alture di Rapallo, all’altezza del bivio con via dei Poggi, e sulla SP 4 in località Santa Marta tra Pontedecimo e Ceranesi; entrambe sono temporaneamente chiuse, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Segnalate anche piccole frane sulla statale 586 (km 56, comune di Borzonasca) e sulla 523 (km 63, comune di Varese Ligure), con viabilità regolata a senso unico alternato».

Frane anche in via Domenica Carli a Serra Riccò dove la strada chiusa. Ad Avegno soprano via Colombo è stata chiusa all’altezza del civico 25 e nella frazione Monte nel comune di Sestri Levante.

