Epifania, tutti gli appuntamenti dedicati alla Befana a Genova e nel parco dell’Aveto

La Befana si calerà dall’alto in piazza Matteotti. L’iniziativa è organizzata fin dal 2019 dal dal comando dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione Nazionale del Corpo dei Pompieri con Fiva Confcommercio, con il supporto del Comune di Genova. Quest’anno sarà arricchita dalla presenza di Edilizia Acrobatica. Alle 16, al centro di piazza Matteotti la Befana si calerà dalla scala dei vigili del fuoco e regalerà caramelle ai bambini. In contemporanea, quattro befane di Edilizia Acrobatica si caleranno dalla facciata di Palazzo Ducale distribuendo a loro volta dolciumi ai presenti.

Visite guidate alle bellezze del centro storico organizzate dal Comune con il Circolo culturale Fondazione Amon APS e con Explora Genova. Sabato 6 gennaio le due visite partiranno alle 15,30 e alle 16: il tema trattato sarà “Leggende dell’Epifania del genovesato”. Il tour si svolgerà tra via Garibaldi, dove scopriremo la Pasquetta genovese, piazza di Pellicceria con San Giorgio e il Drago; San Siro e il basilisco; San Luca, con visita alla chiesa, via Orefici, piazza San Giovanni; Cattedrale San Lorenzo, e Palazzo Ducale-piazza De Ferrari con l’ultima danza delle befane sotto l’albero.

Alle 15:00, a Villa Imperiale, la “Befana in Villa” con la Compagnia Liberitutti: laboratorio teatrale interattivo per bambini con Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini, Lara Vaccaro. Il laboratorio, rivolto ai più piccoli, coinvolge anche i grandi con storie, canti e giochi in un percorso a tappe che svela, via via, un aspetto nascosto, un segreto, riguardante la figura della Befana la cui storia si fonde con il viaggio dei Re Magi . Sarà un pomeriggio divertente e allegro in cui si stimolerà la curiosità verso il nuovo, la fantasia e la collaborazione nel gioco. L’iniziativa è ad ingresso libero e si svolge anche in caso di pioggia sotto lo spazio coperto antistante l’edificio. Info 010.511447 info@teatrogarage.it

Sabato 6 gennaio 2024 (ore 14.30) due Befane coi trampoli e uno spazzacamino atterranno a Ponte Parodi, per regalare dolci e divertimento a grandi e piccini tra le più di cento attrazioni del Winter Park, il luna park.

Parco dell’Aveto

In Val Graveglia il 6 gennaio si tiene il tradizionale presepe vivente che ogni anno viene ambientato in un borgo diverso della valle . Quest’anno tocca a Pontori, con bus navetta gratuito da Loc. Chiesanuova di Ne a partire dalle ore 13:30.

A Borzonasca ci si potrà divertire a teatro, con la compagnia “Quelli de ‘na Votta” che sabato sera metterà in scena presso il teatro comunale l’esilarante commedia dialettale “Scrivime d’arescozo.it”, oppure optare per la proposta gastronomica di Green Riviera a Giaiette per festeggiare a tavola, con possibilità di pernottare (info e prenotazioni: tel. 335 675 5442).

Resta inoltre la possibilità di visitare i vari presepi del territorio:

Presepe al Mulino di Belpiano (Borzonasca): visitabile tutti i giorni festivi e prefestivi fino al 7 gennaio, alle ore 17.30 (info: tel. 347 0469140 – 347 4810455)

Presepe di Prato Sopralacroce (Borzonasca): visitabile presso la Chiesa Parrocchiale sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle ore 15:00 alle 17:30

Minipresepi del concorso di Santo Stefano d’Aveto: visibili presso la Chiesa di Allegrezze (per info: ufficio IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185 88046)

Presepe di Paggi (Carasco): appena fuori dalle nostre valli ma molto suggestivo, questo presepe è allestito in un antico frantoio e resterà visitabile fino al 25 febbraio (info: tel. 340 8665260)

